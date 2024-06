El 85% de los docentes privados está en contra del programa Asistencia Perfecta

El Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) Rosario asegura que el 87.94 por ciento de la docencia privada está en contra del programa Asistencia Perfecta impulsado por el Gobierno de Santa Fe. La seccional local del gremio realizó un relevamiento tras la extensión de la iniciativa que originalmente solo alcanzaba a la educación pública del territorio.

La encuesta fue respondida por 1820 educadores de la ciudad. Además, un 78 por ciento de los encuestados “expresó estar a la espera de que se concreten medidas para rechazar” el incentivo.

Tras los resultados obtenidos en la consulta a los trabajadores, el secretario general del sindicato, Martín Lucero, puntualizó: “Estamos hablando de un porcentaje altísimo, esto tira por la borda todos los argumentos que esgrimía el Gobierno respecto a que la docencia iba a aceptar esta política, todo lo contrario”.

Luego, el dirigente agregó: “Es brutal y terriblemente cruel, genera discriminación no solamente con las personas enfermas sino que también hacia dentro de los establecimientos, donde la mitad de la gente cobra presentismo y la otra mitad, aunque vaya todos los días y no falte nunca, en todo el año no va a cobrar un peso; como el caso de los secretarios, preceptores, bibliotecarios y casi 200 cargos del escalafón docente”.

Por último, señaló que si lo que el gobierno quería era evitar los paros, "lo que van a lograr es que la gente se adhiera más a los paros, claramente no es una política que esté destinada a evitar el ausentismo ni a bajar los índices de inasistencias porque estos ya venían siendo bajos”.