Finales de NBA: Boston Celtics volvió a hacerse fuerte de local y sacó diferencia de 2-0

Después de un primer partido en el que Boston dominó con autoridad, Dallas arrancó mejor el segundo encuentro y logró irse al primer cuarto en ventaja (28-25); sin embargo, los Celtics tomaron las riendas a partir del segundo (29-23), volvieron a dominar el tercero (29-23) y evitaron cualquier tipo de reacción de los Mavericks para quedarse con el triunfo.

