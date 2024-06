Carlo Ancelotti y Real Madrid dieron marcha atrás: aclararon que sí jugarán el Mundial de Clubes

El nuevo formato del Mundial de Clubes, que se desarrollará en julio de 2025 y se repetirá cada cuatro años, genera una gran ansiedad por estos lares. River Plate ya clasificó y Boca Juniors va camino a eso gracias al ranking Conmebol. No obstante, este lunes por la mañana se conoció que parecía que no estaría ocurriendo lo mismo con los clubes de Europa: Carlo Ancelotti, DT del Real Madrid, reveló en primer lugar que no aceptarían la invitación y dio los motivos.

Ancelotti metió un bombazo al expresar su postura y la del club sobre el nuevo Mundial de Clubes en una entrevista con Il Giornale. "La FIFA se olvida, los jugadores y los clubes no participarán en ese torneo. Un solo partido del Real Madrid vale 20 millones y la FIFA nos quiere dar esa cantidad para toda la copa. Negativo. Al igual que nosotros, otros clubes rechazarán la invitación", sentenció.

Sin embargo, el DT italiano tuvo que salir a retractarse de sus declaraciones de una curiosa manera: "En mi entrevista con Il Giornale, mis palabras acerca del Mundial de Clubes de la FIFA no han sido interpretadas de la manera que yo pretendía. Nada más lejos de mi interés que rechazar la posibilidad de disputar un torneo que considero que puede ser una gran oportunidad para seguir peleando por grandes títulos con el Real Madrid", expresó en su cuenta de X.