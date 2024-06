Estefanía Pasquini liquidó a Tamara Pettinato tras una crítica: "Más feo es que prendan fuego a una persona"

Estefanía Pasquini le respondió sin filtro a Tamara Pettinato, después de que la panelista realizó duros comentarios sobre la edad en la que el Dr. Alberto Cormillot decidió volver a paternar a la vez que criticó la diferencia de edad en la pareja de nutricionistas.

Qué pasó entre Estefanía Pasquini y Tamara Pettinato

Bendita TV (El Nueve) puso al aire un informe donde Estefanía Pasquini se refirió a los sustos que se ha llevado con las internaciones de Alberto Cormillot. En este marco, Tamara Pettinato cuestionó a la pareja que tiene un hijo pequeño.

"No me parece correcto que la gente a los 85 años tenga un bebé. No me gusta que ella tenga 38 y...", dijo la panelista de El Nueve tras ver el informe con la palabra de Pasquini, quien en diálogo con Socios del Espectáculo (Eltrece) contó que desde el nacimiento de su hijo Emilio se empezó "a preocupar" más por la salud de su esposo.

Enterada, la nutricionista e integrante de Cuestión de Peso (Eltrece) mostró su indignación al compartir lo dicho por Tamara en su cuenta de Instagram. Notablemente enojada, Pasquini redobló con una frase lapidaria que incluyó a Felipe Pettinato.

"Creo que más feo es que prendan fuego a una persona", escribió Pasquini en una historia, haciendo referencia a la imputación a Felipe Pettinato por el delito de incendio seguido de muerte en la causa que investiga el fallecimiento del neurólogo Melchor Rodrigo, de 44 años, médico que lo trató y con el que después tuvo una fuerte amistad, que perdió la vida en el departamento del hijo de Roberto Pettinato.