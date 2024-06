Arturo sufrió un terrible accidente en la casa de Gran Hermano y preocupó a todos

Arturo, el perrito que ingresó a la casa de Gran Hermano (Telefe) a mediados de abril, sufrió un terrible accidente en el patio del lugar y generó un gran susto en todos los participantes.

En las últimas horas, se viralizó un video en las redes sociales donde se pueden ver a Los Bros (Martín Ku, Nicolás Grosman y Bautista Mascia), junto a Emmanuel Vich y Darío Martínez Corti adentro del agua, mientras la mascota corría y ladraba alrededor de la pileta.

En un momento inesperado, Arturo se resbaló en el borde de la piscina y la mitad de su cuerpo cayó en el agua. Por suerte, Bautista Mascia se dio cuenta rápidamente de lo que sucedió y logró ponerlo a salvo. A su lado, Nicolás también intentó ayudarlo.

Qué pasó con Arturo en Gran Hermano

Juliana "Furia" Scaglione volvió a generar repudio por una actitud con Arturo después de que se haya viralizado un video de Furia en pleno juego con sus compañeros, corriendo hacia un micrófono para cantar, y a la mascota detrás de ella.

El animal se desesperó al verla correr, ya que es un cachorro y quiere jugar, y cuando comenzó a saltarle encima, Juliana lo pateó. (Video X: @TronkOficial).

La actitud de Furia generó repudio en la red y los usuarios pidieron su expulsión inmediata de Gran Hermano (Telefe), aunque desde la producción no tomaron ninguna decisión. "¿Seguirá encubriéndola Santiago del Moro?", "Gran Hermano se volvió cualquier cosa si esto no es expulsión directa", "Esto es maltrato animal, no sé cuál es el puto límite para que la saquen", "¿Se puede pedir expulsión? Digo, porque ya está re mil sancionada", "Ya pasó los límites", fueron algunos de los comentarios.

