Boca comenzó gestiones formales por Tomás Belmonte

Si bien todavía no hay una oferta formal por el ex Lanús, desde el Xeneize saben que el jugador tiene claras intenciones de arribar al club de La Ribera y por eso quieren acelerar su llegada. En julio el Xeneize tendrá el repechaje de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle, para el que no contará con varios de sus futbolistas por la convocatoria de Javier Mascherano a los Juegos Olímpicos, y es la urgencia con la que corre el equipo de Diego Martínez para incorporar refuerzos.

Sin embargo, la negociación no será fácil. En principio, lo que dejan trascender desde México es que estarían dispuestos a dejarlo ir pero siempre y cuando Boca desembolse una buena parte del dinero que invirtió en su momento por el mediocampista. Hace un año Toluca le pagó alrededor de 5 millones de dólares a Lanús por el 80 por ciento de la ficha para hacerse con los servicios de Belmonte y lo podrían vender por un monto similar, por lo que dependerá de hasta dónde es capaz de estirarse el club de la Ribera.