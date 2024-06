Bullrich: "Los narcos no son más dueños de la calle"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, llegó este martes a Rosario y presentó junto al gobernador Maximiliano Pullaro un balance del plan Bandera y del trabajo conjunto de fuerzas provinciales y federales.

Tras la baja de homicidios en lo que va del año anunciada en los últimos días por la Provincia, la funcionaria ratificó que hubo una reducción del "60 por ciento en los últimos 6 meses" y sostuvo que los resultados son producto de “acciones determinadas y decididas” a pesar de haber tenido en el medio una crisis que puse “en jaque” el plan.

“Los narcos no son más dueños de la calle, pero no es un tema que se resuelva en seis meses, hay que sistematizarlo para que no vuelvan a nacer esas bandas”, dijo.

La Provincia comunicó este lunes que en lo que va del 2024 Rosario registró 52 homicidios en todo el departamento. Se trata de una abrupta caída en comparación con el mismo período del 2023, donde los crímenes cometidos en este mismo territorio fueron 142.

La ministra, en una conferencia de prensa en la que también hablaron Pullaro, el intendente Pablo Javkin y el ministro de Seguridad provincial Pablo Cococcioni, destacó que los resultados obedecen al refuerzo “de presencia policial” en las zonas más afectadas por la violencia, a la “mejora de inteligencia criminal junto al Ministerio Público de la Acusación y la justicia federal”, que pasó al régimen acusatorio, y a la “prevención social del delito en compañía del intendente Javkin”.

“Los resultados son producto de un conjunto de acciones determinadas y decididas, a pesar de haber tenido en el medio de la operación una crisis que nos puso en jaque, la crisis de los cuatro asesinatos a mansalva”, agregó Bullrich sobre los homicidios del colectivero, los dos taxistas y el playero.

También precisó que en abril de 2024 registraron “la mayor caída, de un 73 por ciento de homicidios, en relación al mes anterior en la ciudad de Rosario” y abundó que “este descenso implica un retomar el territorio por parte de las fuerzas federales y la policía de Santa Fe”.

“Los narcos no son más dueños de la calle, pero no es un tema que se resuelva en seis meses, hay que sistematizarlo para que no vuelvan a nacer esas bandas. En las zonas mas duras hubo una reducción del cien por ciento de homicidios”, aseguró la ministra y enumeró a barrios como Empalme, Ludueña, Villa Banana, La Tablada, Villa Manuelita y Vía Honda.