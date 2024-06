La millonaria cifra que debe pagarle Al-Ittihad a Gallardo para que se vaya

Es llamativa la situación de Marcelo Gallardo y Al Ittihad, el club saudí que lo convirtió en uno de los entrenadores mejores pagos del mundo y decidió despedirlo a poco más de seis meses de contratarlo, aunque a casi 30 días de la decisión de la dirigencia, por ahora el Muñeco sigue siendo empleado del club junto a todo su cuerpo técnico. Ahora, desde Europa surgió la información de que la rescisión de contrato está cerca de acordarse, a cambio de una impresionante cifra.

Al Ittihad tomó la decisión de despedir a Gallardo a tres fechas del final de la temporada del fútbol de Arabia Saudita, pero al no haber llegado a un acuerdo para la salida del entrenador, el exRiver siguió dirigiendo al equipo hasta la culminación del campeonato. Pasó el final del torneo, y todavía no se oficializó la salida: es que el club y el Muñeco no se ponían de acuerdo en la compensación por interrumpir antes de tiempo el vínculo firmado.

Según el Diario Marca, de España, la cifra por la que están cerca de acordar en estos días Al Ittihad y Gallardo es de 30 millones de dólares, a repartir entre todo el cuerpo técnico que el Muñeco tenía en Arabia, donde el DT trabajaba con otros seis argentinos: Matías Biscay (AC), Hernán Buján (AC), Mariano Barnao (AC), Pablo Dolce (PF), César Zinelli (EA) y Nahuel Hidalgo (VA).