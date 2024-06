El mástil mayor del Monumento volverá a tener su bandera

La bandera del mástil mayor del Monumento volverá este miércoles a flamear. Así lo anunció el intendente Pablo Javkin quien, en los últimos días, se abocó a conseguir su regreso.

Es que desde octubre, cuando el Monumento entró en reparación, la enseña debió ser retirada y, salvo para el pasado 27 de febrero, día en el que se evoca su creación, nunca más pudo ser izada ni arriada en el mástil mayor.

Leer también: Oficializaron el freno de las obras en el Monumento a la Bandera

Fueron los ex combatientes de Malvinas quienes pusieron el dato sobre el tapete a partir de un posteo en Instagram que, inmediatamente, se viralizó.

Allí, la entidad que los agrupa, detalló: "¿La enseña que Belgrano nos legó!"... Eso dice la Marcha a Mi Bandera, pero en el Monumento Nacional a la Bandera no está, desde octubre del año pasado. Solo se izó el último 27 de febrero (cuando el general Manuel Belgrano la enarboló por primera vez y pidió a sus soldados jurarle lealtad) y nunca más. Nos dicen que (el mástil) está en obra, pero no se está trabajando en estos momentos. Nos preocupa que nuestra enseña patria no flamee en el mástil mayor del mismísimo Monumento Nacional a la Bandera todos los días de todos los años, es algo que hay que preguntarse y tratar de resolver, a quien le corresponda y que nuestro mayor símbolo patrio no sea rehén de nadie".

A partir de la repercusión del tema, el intendente se ocupó personalmente de la cuestión. "Debido a las obras de remodelación del Monumento (actualmente paralizadas por falta de pago del gobierno nacional), hubo que quitar la bandera ya que el mástil quedó incluido. Por eso hicimos una gestión ante la empresa Dyscon atendiendo el pedido de los ex combatientes", sostuvo el jefe del Palacio de los Leones.

La firma prestó colaboración por lo que este miércoles la bandera será nuevamente izada, a partir de la 8.15. "Vamos a recuperar la normalidad que tiene que tener esta ciudad", añadió Javkin.