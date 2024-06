Jujuy Jiménez habló tras su encuentro con Rodrigo De Paul: “No me gustó nada”

Como invitada al cumpleaños de Rodrigo De Paul también Sofía Jujuy Jiménez fue otra de las famosas vinculadas al ex de Tini Stoessel, y fue vehemente al descartar el affaire.

“Cualquiera que me relacionen... Horrible, no me gustó nada, ni el zócalo, ni que inventen una cosa así, malísimo”, protestó la modelo por el rumor que instaló Ángel de Brito.

“Nada que ver encima, teníamos el show de Emilia Mernes, que yo fui con todos los chicos de Rumis, Lizardo y todo el grupo de amigos que son los más. y de ahí fue ‘che, está el cumpleaños, Rodrigo’”, recordó en una nota con Socios del Espectáculo.

Ahí, Jujuy aventuró: “Para mí es como que tienen la necesidad de armar alguna historia, inventar. Quizás quisieron como desviar alguna noticia, información, no tengo ni idea”.

“Fue la típica de ‘hola, feliz cumple’, y chau. O sea, en el cumpleaños había un montón de gente”, siguió.

Al final, cuando el periodista describió a Rodrigo De Paul como un soltero codiciado, Sofía Jujuy Jiménez: “¡Yo soy una soltera codiciada!”.

JUJUY EXPLICÓ POR QUÉ NO SALDRÍA CON DE PAUL

Por otra parte, enfatizó: “Yo estoy en otra totalmente, nada que ver, conociendo a otra persona”.

“No me metería ahí para nada, de ninguna manera, no me interesa”, continuó.

“No hay que generalizar, eso es real. Pero el futbolero me genera tramposo, no sé, desconfío mucho”, cerró Jujuy Jiménez.

Fuente: Ciudad Magazine