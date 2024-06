Franco Díaz volvió a jugar y fue silbado por todo el Coloso

En el video que desató el escándalo se puede observar a Díaz junto a Gonzalo Valdivia, actual jugador de Platense, y es por su pasado en el Calamar que podría tratarse de una vieja grabación.

“¿De qué cuadro sos?”, le consultó una chica. Y la respuesta no tardó en llegar: “Nosotros de Rosario Central”. En su pedido de disculpas, el mediocampista afirmó: "Estoy muy contento en el club más grande del Interior y que eso del video no es algo cierto. No es algo que piense ni sienta".

Después de esto, el jugador obviamente salió a dar explicaciones y pedir disculpas a los hinchas. “Hay un video circulando que no es mi forma de pensar ni de sentir. No me di cuenta que me estaban grabando, fue bajo una situación tensa en la que había gente rodeando mi auto. Lo dije más que nada para zafar de la situación”.

Y aseguró que tiene la cabeza puesta en la institución rojinegra: “Quiero aclarar que estoy 100% comprometido con Newell’s, que estoy muy contento en el club más grande del Interior y que eso del video no es algo cierto. No es algo que piense ni sienta. Espero que todos los que se sintieron ofendidos con eso sepan disculparme y entenderme”.