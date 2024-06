Marina Calabró reaccionó al fuerte ataque de Yanina Latorre: la trató de "zorra"

El repudio que Yanina Latorre hizo de Marina Calabró sorprendió a todos, ya que la panelista de LAM llegó al extremo de de calificarla de “zorra”, y la periodista reaccionó ante la consulta de Ciudad.

“No pasa nada”, minimizó el escándalo frente a la consulta.

Luego, Marina reafirmó su amistad con Yanina: “De mi parte cero problema”.

Al final, Marina Calabró reconoció que no sabe cómo se plantará ante Yanina Latorre cuando deban hacer el pase en FM El Observador: “Ni idea qué pasará”.

Yanina Latorre reveló su rol secreto en el escándalo de Marina Calabró con Rolando Barbano

LAS RAZONES DE LA BRONCA DE YANINA CON MARINA

El jueves por la noche Yanina Latorre había sido feroz al justificar su bronca con Marina Calabró: “Un día empecé a ver que me mentía un montón en la cara, pero fuera del aire. (…) Después a los tres días me daba otra versión por lo que había salido en los medios”.

Más allá de la ayuda en pleno escándalo mediático con Rolando Barbano, a Yanina también se le había venido a la mente cuando salió a pegarle a Iliana Calabró para ayudar a Marina cuando expusieron la interna familiar.

En ese punto explotó: “Todo a lo zorra. Y a mí las zorras no me gustan. No me gusta que no me den la cara y me enfrenten. Le perdí la confianza”, cerró Yanina Latorre contra Marina Calabró.