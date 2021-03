Juan Manuel Azconzábal: "El equipo en todo momento buscó pero faltó precisión"

El DT rojiblanco fue autocrítico y remarcó que solo lo "convence ganar" y que, más allá del esfuerzo de los jugadores, la realidad es que se pagó caro no tener "calidad en la ejecución final" ante Sarmiento, con el que empató 0-0.

Unión dejó escapar una buena chance para seguir metido dentro de los cuatro que están clasificando a la fase final de la Copa de la Liga Profesional. El empate de este viernes 0-0 ante un disminuido Sarmiento lo dejó un poco relegado. Si bien es cierto que se mantuvo el invicto y el arco en cero, es el equipo que más empató en el torneo, que a la larga termina restando en lugar de sumar.

"Es complejo hacer un análisis sin errar en nada apenas terminado el partido. En los primeros 20 tuvimos buena circulación y con opciones para marcar. Tuvimos situaciones, pero nos faltó calidad en la ejecución final. Después Sarmiento se acomodó y fue parejo. El cambio de (Brian) Blasi fue para buscar una consistencia en la derecha donde tuvimos problemas con el adversario. De hecho, en el segundo tiempo no nos patearon al arco. Contamos con situaciones claras, pero más allá del esfuerzo, nos faltó efectividad. Por esto, no pudimos ganar", analizó en conferencia de prensa el DT rojiblanco, Juan Azconzábal.

Posteriormente respondió con firmeza ante la consulta respecto al por qué no se pudo ganar: "Nos faltó el gol, porque creamos situaciones como siempre. La idea de buscar el arco rival estuvo, al igual que la solidez atrás y se terminó dando este resultado. El equipo en todo momento buscó. Faltó precisión, esa es la realidad. Intentamos, pero a veces no tenemos la justeza. Es responsabilidad del entrenador mejorar para que las falencias disminuyan".

"A mí me convence ganar. Si nosotros ganábamos 1-0 en el final las preguntas eran otras y es parte del fútbol. Sí entiendo que la idea futbolística fue clara y por momento muy superior al rival", agregó Vasco.

En el cierre, expuso que todos los movimientos para este cotejo fueron planteados antes y durante: "Los jugadores que alineamos estaban en óptimas condiciones. Todos llegaron bien para competir. Las modificaciones no están relacionadas en cuestiones físicas, salvo de lo de Juan Carlos (Portillo, con un golpe en el ojo), que es algo que no pude ver y me manejé por lo que me dijeron mis colaboradores. Ojalá no sea nada".

