Las hijas de Reutemann denuncian que "no tienen noticias" de su padre

Las hijas del ex gobernador Carlos Alberto Reutemann denunciaron mediante redes sociales que "no tienen noticias" de su padre tras tu período de internación en el Sanatorio Parque de Rosario.

Lamentablemente tengo que hacer un Twitter porque NO tengo noticias de mi papá desde que salió del Sanatorio , no responde su celular no atiende en la puerta y Veronica Ghio nos bloqueo a mi hermana y a mí pic.twitter.com/smroOiwtEN — Cora Reutemann (@CoraReutemann) May 27, 2021

En un tuit publicado este miércoles por la noche, Cora Reutemann aseguró que tanto ella como su hermana no tenían noticias del senador nacional desde que había sido de alta.

"Lamentablemente tengo que hacer un Twitter porque NO tengo noticias de mi papá desde que salió del Sanatorio , no responde su celular no atiende en la puerta y Veronica Ghio nos bloqueo a mi hermana y a mí", escribió la hija del expiloto.

Siempre la traté con respeto a Veronica y nos llevábamos relativamente bien pero es la segunda vez que tiene esta actitud y siempre después de un tema de salud . La primera la dejé pasar pero esta vez es demasiado abusivo . Aún sin noticias — Cora Reutemann (@CoraReutemann) May 27, 2021

En tanto, este jueves por la mañana volvió a aparecer en la red social del pajarito e indicó que el vínculo con Verónica siempre había sido de respeto pero se quejó de que aún seguían sin noticias. Catalogó como "abusiva" la situación.