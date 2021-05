Un santafesino en La Academia: Rodrigo Vallejos y su gran trabajo como coach

La Academia continúa dando de que hablar. En esta oportunidad, el santafesino Rodrigo Vallejos, coach de la actriz Mariana Genesio Peña, contó de qué se trata su trabajo y cómo lo vive.

"Estamos de ensayo en ensayo, pese a toda esta locura que estamos viviendo, que tiene a la comunidad artística en vilo. Es un momento complicado para trabajar así que estoy agradecido por poder hacerlo en Showmach", destacó.

"Somos una especie de productores. Nuestro trabajo no es sólo armar coreos, el certamen es un show de televisión no sólo un baile. Los coach hacemos de todo, estamos medio de productores. Nos ocupamos de los coreográfico, del vestuario, armamos presupuestos y también contenemos psicológicamente a los compañeros. Es un trabajo bastante arduo, de lunes a lunes y no dejamos de trabajar", comentó.

Las imágenes de muchas personas amontonadas en la inauguración del programa que conduce Marcelo Tinelli generó repudio de la población. Para el entrevistado, "se entiende que la gente reaccione", pero señaló que se grabó todo en diferentes momentos, cumpliendo los protocolos.

Respecto a cómo se cuidan por el coronavirus, Vallejos explicó que "Hay muchos controles estrictos, nos cuidamos mucho. Hay que extremar los cuidados, influye el cuidado personal. Nosotros no nos sacamos los barbijos, tenemos alcohol, nos toman las temperaturas, hay un equipo de sanitización entre cada grupo. También los camarines se sanitizan. Hay una logística de horarios para que no nos crucemos, tenemos burbujas y un hisopado previo antes de grabar. La producción se hace cargo de todo".

