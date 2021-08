La decisión que tomó Delfina Pignatiello

Delfina Pignatiello fue una de las grandes atracciones de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero sus prontas eliminaciones la dejaron en el camino en la competencia y durante sus días en la máxima cita del deporte la joven de 21 años aseguró haber recibido mal trato en sus redes sociales y por eso tomó una drástica determinación.

Leer también: Los resultados de los argentinos en la décima jornada en los Juegos Olímpicos

La joven de San Isidro recibió tantas críticas de los denominados “haters” (odiadores), que decidió dejar de escribir en Twitter, borró videos y fotos de su cuenta secundaria (@Soulisbw), eliminó todos sus videos de su canal de Youtube (con 72.500 suscriptores y 1,5 millón de reproducciones).

En tanto que en la plataforma Twitch borró todo el contenido que había quedado visible y dejó un aviso para quienes la seguían: “Ya no hago más streams. Gracias a los que me bancaron siempre”. Además, puso en privado su cuenta de Instagram y restringió comentarios, borró videos y fotos de su cuenta secundaria.

También les dejó un mensaje a sus fieles seguidores: “Perdón, de corazón. Me encantaría seguir haciendo streams y seguir con el canal de Youtube, pero estoy en una situación que me sobrepasa. Me siento muy lastimada y necesito priorizar mi salud mental y bienestar”.

“No sé qué pasará de acá en adelante, pero sepan que los voy a extrañar. Y muchas gracias por el aguante. Me lo llevó en el corazón”, publicó Pignatiello en la aplicación Discord, además de dejar otros mensajes su cuenta secundaria de Instagram en los que destacó que “la gente es muy cruel, y por más que ignore quiero cuidar mi salud mental por sobre todas las cosas”. Allí avisó que iba a borrar sus cuentas.