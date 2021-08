Recolectores y barrenderos dieron su apoyo a la lista de Contigiani y Boasso

Un nutrido grupo de trabajadores del sistema de recolección y barrido de Rosario, se reunieron este lunes para expresar su apoyo a los candidatos de Primero Santa Fe. El encuentro estuvo presidido por Marcelo "Pipi" Andrada, titular del gremio que los nuclea. Y contó con la presencia del primer precandidato a diputado nacional, Luis Contigiani, el precandidato a senador nacional, Jorge Boasso y quien encabeza la lista para el Concejo Municipal, Mariana Eimann.

Contigiani dijo: "Empiezo agradeciendo el servicio que ustedes brindan a la comunidad. Es un orgullo que recolectores y barrenderos sean parte de este frente. Pero además, quiero convocarlos a una esperanza. Es un momento muy difícil del país, con inflación, inseguridad, una pobreza que sigue creciendo. Es una inmoralidad que haya hambre en el país del pan y que esté la Argentina atrapada en los gritos y la pelea. Esta grieta, de carácter porteño, no tiene un proyecto de inclusión. La política puede dar vuelta esta historia, pero tiene que hacerlo con gente que viva y sueñe en esta provincia".

Eimann señaló: "Mi propuesta es representarlos en el Concejo Municipal. Ser la voz de todos ustedes y que las obras que se hagan en la ciudad tengan en cuenta a los barrios y a los trabajadores".

Finalmente, Boasso indicó: "En los años que tuve concejal, con 4.300 proyectos presentados, no hay ni uno que no haya tenido en cuenta la defensa de los trabajadores. Por eso digo que cuando voten, vean lo que cada uno de los candidatos hizo. Nosotros hicimos mucho por los trabajadores y lo vamos a seguir haciendo. Es un gusto muy grande estar en este frente, en el que hay radicales, peronistas, desarrollistas, pero no hay ningún traidor".