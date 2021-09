Corte total en Blas Parera por reclamos de vecinos

Vecinos de barrio Santo Domingo y San Pantaleón cortaron Blas Parera al 7700 para unir fuerzas sobre distintos reclamos. Con quema de neumáticos y efectivos policiales para custodiar la zona, la circulación vehicular fue totalmente paralizada en ambos sentidos de la arteria.

Un nutrido grupo de personas se congregó esta mañana en la intersección de Blas Parera y Ayacucho, por un lado, para exigir el servicio de agua potable para el barrio Santo Domingo y de finalización de las obras de zanjado en San Pantaleón.

“Hace cinco años que pedimos por agua potable y no hay respuesta. Queremos un barrio digno. En el barrio hay tres tanques que ASSA carga diariamente, pero el agua sale amarilla y no se puede tomar”, explicó una vecina de Santo Domingo al móvil de Cadena OH!.

Por su parte, desde San Pantaleón llevaron el histórico reclamo sobre el zanjón que finaliza en calle Derqui, el cual representa un constante peligro, tanto por los efluvios que emanan sus bocas de tormenta, como por el potencial riesgo de caída de quienes circulan por allí.