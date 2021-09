Riquelme habló de Russo y de Battaglia

El vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme sostuvo anoche que "lo de (Miguel Angel) Russo como entrenador fue excelente" en el club, pero a la vez refirió que la dirigencia entendió que "ahora era el momento de (Sebastián) Battaglia", al explicar el cambio de conducción en el primer equipo "xeneize", al tiempo que sostuvo que el colombiano Sebastián Villa "le faltó el respeto al club y a sus compañeros".

"Lo de Russo como entrenador fue excelente, porque en el año y medio que estuvo los resultados fueron muy buenos -ganó Superliga 2019/20 y Copa Maradona de la LPF 2020-, y ya cuando ganamos las elecciones ya sabíamos que lo íbamos a buscar convencidos que él debía ser el técnico y no nos equivocamos", explicó Riquelme en declaraciones para ESPN.

"Miguel sabe que lo quiero mucho como él me quiere a mí, pero nosotros (los dirigentes) estamos para tomar decisiones y entendimos que este era el momento de (Sebastián) Battaglia", subrayó sobre el cambio de conductor producido el 18 de agosto último.

Eso después del 0-1 ante Estudiantes de La Plata por el actual certamen de la LPF y tras llevar 10 partidos consecutivos sin ganar, incluidos los de la eliminación de la Copa Libertadores.

El motivo para tomar esa decisión, dejó entrever que fue el partido que Boca, con el plantel juvenil de Reserva, le empató a Banfield (0-0) cuando tenía al plantel aislado por romper la burbuja sanitaria en Brasil, con aquel episodio violento en los pasillos de los vestuarios al quedar eliminados por Mineiro, en definición por penales, de los octavos de final de la Copa Libertadores cuando habían sido perjudicados por fallos arbitrales.

"Esa noche en Banfield me sentí feliz, más contento que nunca, con todos los entrenadores de divisiones inferiores en el estadio, viendo lo bien que jugaron los pibes, con Battaglia llevando un año y medio dirigiéndolos, lo que me hizo comprender el buen trabajo que se está haciendo con el fútbol juvenil", adujo el ídolo boquense.

"Se tomó la decisión con calma, creyendo que este es el momento de Battaglia, porque él conoce bien el club desde que llegó siendo un nene, vivió en Casa Amarilla y es parte de la historia con todos los títulos que ganó", valoró.

Posteriormente ofreció detalles de como se armó el actual plantel, además de explicar las situaciones en particular de los colombianos Sebastián Villa y Edwin Cardona.

"Cuando comenzamos este semestre, trabajamos mucho, incorporamos los jugadores que creímos que necesitábamos porque se fueron la mayoría de los futbolistas que terminaban el contrato", señaló Román.

Eso lo relacionó con los resultados que no fueron satisfactorios en general debido a que jugadores como Norberto Briasco y Esteban Rolón, recién incorporados y prácticamente sin entrenar debieron abordar "la doble final con Atlético Mineiro" por los octavos de final de la Copa Libertadores, en la que el 'xeneize' fue eliminado.

Prosiguió con otros detalles de cómo reforzaron el plantel, al que calificó de "muy competitivo" e indicando que Nicolás Orsini recuperado de su lesión "está convocado para el partido con Rosario Central", del próximo sábado. Además de que pudieron traer a Juan Ramírez y (Luis) Advíncula para cubrir lo que necesitaba el equipo y a los que "hay que darles tiempo para que se adapten".

En cuanto a la situación del colombiano Sebastián Villa, dijo que "nunca estuvo en venta como se habló" y que ahora "está cumpliendo con el aislamiento obligatorio al volver de Colombia y el lunes retomará los entrenamientos".

"Al segundo día que faltó a los entrenamientos hablé con él y su representante para dejarle en claro la postura del club porque tiene un contrato largo y debe cumplir con sus obligaciones, como Boca cumple con las suyas", destacó.

A la vez eludió, como lo hacía en la cancha con un rival cuando jugaba, responder si le aplicarían alguna sanción por su ausencia, reiterando que "debe cumplir con sus obligaciones", aunque advirtió que con su actitud "le faltó el respeto al club y a sus compañeros".

Sobre la situación de Cardona alegó que fue "el único integrante del plantel que no tuvo vacaciones en su momento. Eso fue cuando se perdió con Racing, por penales, en el torneo anterior. Al día siguiente se fue a jugar con la selección de Colombia y no volvió para ese encuentro porque quiso quedarse un tiempo con su familia. Yo hubiera regresado porque siempre me gusta jugar a la pelota".

"Por eso lo entiendo, ya que necesitaba descansar, pero pronto ya estará para jugar porque está muy recuperado de la lesión. Y al terminar su contrato a fin de diciembre conversaremos con Cardona y evaluaremos la renovación del mismo", concluyó.