Raúl Lavié apuntó contra a La Voz Argentina

Raúl Lavié sorprendió al apuntar duro contra La Voz Argentina (Telefe) y su formato.

El cantante sostuvo que el ganador resulta de la emoción del público en un producto televisivo. Según el cantante, consagrarse campeón no asegura que el o la participante posea talento o que pueda sostenerse en el tiempo.

“El año que viene habrá otro concurso de ‘La Voz’, saldrá otro chico, y a lo mejor (de este) chico nadie se acuerda” (Lavié)

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, El Negro Lavié reveló que no le gustan los realities. “Las plataformas en sí no me gustan porque sabemos perfectamente que son un producto televisivo que tiene que tener sus (polémicas), si no la gente no lo miraría”, opinó el cantante de tango y actor argentino, de 84 años de edad.

"El que te lleva a un triunfo es el público, sabemos que el público se maneja a través de los sentimientos, de lo que está viendo, la historia de vida que te muestran, eso no te da la pauta de que sos el mejor cantante”, sintetizó. “Eso no te da la carta de que sos el mejor ni tampoco te da la cosa suficiente como para triunfar en el mundo. Es una puesta en escena”, explicó. “El año que viene habrá otro concurso de ‘La Voz’, saldrá otro chico, y a lo mejor (de este) chico nadie se acuerda”, sostuvo.

Fuente: Exitoina