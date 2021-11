Múnua: "Jugar de local nos encanta y sobre todo ante este tipo de rivales intensos"

"Fue una semana muy buena. Estamos muy conformes con el trabajo que se hizo. Sobre todo, por las diferentes experiencias que estamos pasando en los partidos. Fue una buena referencia el último encuentro, siempre con la idea de que el equipo siga creciendo. Entonces nos vinieron muy bien estos días", reconoció en conferencia de prensa el DT de Unión, Gustavo Munúa, por los varios días que tuvieron para entrenar por el parate de las elecciones, de cara al duelo de este jueves en Santa Fe, desde las 17, con arbitraje de Silvio Trucco.

Tratando de no hacer foco en lo trascendente por ser un contrincante directo pensando en la Copa Sudamericana, el charrúa analizó el escenario: "Defensa viene en un buen momento. Anímicamente está alto y con confianza. A nosotros, jugar de local nos encanta y sobre todo ante este tipo de rivales intensos y tenemos muchas expectativas. Después, creo que el rival tiene mucho potencial en las transiciones rápidas, son verticales y aprovechan los espacios. Es algo en lo que deberemos tener cuidado. Pero la idea es hacerlos pensar a ellos también. Estamos de local y nos queremos hacer fuertes. El partido lo esperamos con muchas expectativas".

Leer también: Árbitros para Colón, Central, Newell's y Unión

Luego, relevó cómo están los lesionados: "Cuqui (Márquez) sintió una molestia en el posterior, se hizo un estudio y por suerte no está desgarrado. Solo es una contractura. No es nada grande por suerte. Pero para este partido no va a estar. Y Blandi en el último partido sintió una molestia en el aductor. Es el día a día, no sabemos cuánto le va a llevar. Los médicos están alerta trabajado. Insaurralde se viene recuperando y esperemos esté a las órdenes lo antes posible".

"Estamos pensando en Defensa exclusivamente. Es lo más cercano y un objetivo clave. Sabemos que tendremos un partido exigente, pero queremos exigirlos a ellos también. Todos están preparados para jugar y es complicado andar confirmando el equipo, pero ya lo tengo claro", agregó.

En el final, se plantó en no pensar en la Copa Sudamericana: "No debemos pensar en eso. En lo único que estamos enfocados es en este partido y en el final del torneo. El equipo tiene una identidad y no podemos darnos el lujo de perderla. Estamos preparados para que se dé esa conexión y debemos demostrarla en este partido".

Con info de LT10