El actor Alec Baldwin escribió un mensaje a su familia un mes después de la tragedia

Alec Baldwin hizo un breve descargo en las redes sociales luego de la entrevista que brindó en televisión un mes después de matar accidentalmente a su compañera, la directora de fotografía Halyna Hutchins.

En la foto, el actor está abrazando a uno de sus seis hijos. Y la protagonista del relato es su compañera de vida.

"No importa lo que me pase. No importa lo que sufra. Si gano o pierdo, lo que sea. Cualquier cosa. Nadie puede quitarme la alegría y el amor que me has dado", dice Alec sobre su esposa Hilaria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alec Baldwin (@alecbaldwininsta)

Sigue: "Estos son tiempos difíciles. El mundo está ahogado por los vapores del odio. Pero me has dado una razón para vivir", continúa. Cerró con: "Nuestra vida con nuestra familia es todo lo que me importa. Nada más. Te lo debo a ti".

Días atrás fue ella quien dejó un mensaje en redes: "Te amo y estoy aquí", escribió la instructora de yoga con la que el actor contrajo matrimonio en 2012.