Jorge Brito: "Hay que ir por mucho más

El flamante presidente de River Plate aseguró que irán "por mucho más" durante su gestión, para que continúen los éxitos deportivos obtenidos durante los ocho años de gobierno de Rodolfo D'Onofrio.

"Nos trazamos nuevos objetivos. Hay que salir de la zona de confort y no quedarnos con todo lo que ganamos; hay que ir por mucho más", expresó Brito en una rueda de prensa en el primer piso del SUM del Monumental.

"Tenemos grandes desafíos, como el poner en valor la marca de River que nos ganamos en estos últimos ocho años y fue alterada por una crisis económica local e internacional por la pandemia", dijo Brito.

"Estamos convencidos de capitalizar la marca River y aprovechar esos fondos para las grandes obras de infraestructura que el socio se merece y el doble desafío de seguir compitiendo en el plano internacional", agregó el nuevo titular de River, acompañado de sus vicepresidentes, Matías Patanian e Ignacio Villarroel.

Brito no opinó sobre la posible vuelta del volante colombiano Juan Fernando Quintero, quien milita en el fútbol chino, pero sí dejó un mensaje a los medios.

"Seremos muy aburridos con ustedes (los periodistas). Intentaremos que no se filtre información sobre futbolistas para cuidar el patrimonio de este deporte y no alentar la expectativa de la gente, porque cuando algo no se concreta, se golpea la ilusión de la gente. Desde el domingo nos pondremos a trabajar por el futuro del fútbol", cerró Brito.