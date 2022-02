Javier Mascherano: "No encuentro un lugar mejor para poder iniciar mi carrera como entrenador"

“Esta nueva etapa la tomo con mucha responsabilidad e ilusión por el lugar en el que me toca estar”. Las palabas de Javier Mascherano están llenas de sentimiento y recuerdos. Ya no es aquel capitán de la mitad de la cancha que supo defender la camiseta celeste y blanca innumerables veces, sino que ahora lo hará desde otro lugar. Su ciclo al mando de la Sub 20 ya dio inicio y, en una charla exclusiva con el sitio de la AFA, Javier manifestó: “No encuentro un lugar mejor para poder iniciar mi carrera como entrenador que una selección juvenil de Argentina”.