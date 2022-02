Ampliarán el servicio de Cardiologías Congénitas en el hospital Alassia

La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos, y Hábitat, Silvina Frana, rubricó el convenio que otorga el aporte económico para la construcción de una sala donde se instalará un angiógrafo con hemodinamia, endoscopía, y una sala de espera llamada El Refugio, en el Hospital de Niños Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe. La firma se realizó en el día Mundial de Cardiopatías Congénitas y participaron además, el secretario de Salud, Jorge Prieto, y el presidente de la Fundación Cardiopatías Congénitas, Ramiro Puyol, entre otras autoridades.

El objetivo es alcanzar el máximo nivel posible en atención médica pediátrica, con la complejidad de los casos que se presentan, e innovar en la sala de espera denominada El Refugio, que será única en efectores de salud.

En la oportunidad, la ministra Silvina Frana, destacó que "en noviembre del año pasado, el gobernador Omar Perotti anunció una fuerte inversión para la construcción de áreas donde realizar este tipo de complejidades de cardiopatías congénitas. Y hoy este compromiso comienza a hacerse realidad. Con esta inversión provincial superior a 50 millones de pesos, la fundación va a poder construir los espacios para que los profesionales de la salud pública puedan llevar a cabo este tipo de intervenciones, y que esto se convierta en una referencia importante no sólo para la ciudad de Santa Fe, sino también para el centro norte provincial".

Leer también: Millonaria inversión para ampliar el Servicio de Cardiologías Congénitas del Alassia

"Estas son las cosas que uno dice que valen la pena, me siento orgullosa de que esto suceda, que el gobernador Omar Perotti acompañe estas instituciones” y a la fundación, “porque la acción es de sus integrantes: el dolor transformado en amor es de ellos, no hay dolor más grande que la pérdida de un hijo. Sin embargo, lo transformaron en servicio a los otros y eso no tiene precio”, señaló la ministra de Infraestructura.

En tanto, el secretario de Salud, Jorge Prieto, expresó que “en esta instancia se va a ejecutar la instalación de un angiógrafo, con hemodinamia tan importante para este tipo de cirugía, que es delegada a la fundación para su ejecución. A la vez que sumamos un cálido espacio para acompañar a los padres”, indicó Prieto.

Leer también: El niño que ingresó al Alassia con cocaína en sangre fue devuelto a la misma familia

Finalmente, el presidente de la fundación Cardiopatías Congénitas, Ramiro Puyol, y representantes de la entidad coincidieron en que “para nosotros es una obra importantísima lo que se va a ejecutar, porque la esperábamos hace muchos años, para que los papás no se tengan que trasladar a Buenos Aires. Un sueño que hoy estamos comenzando a cumplir y eso nos llena de orgullo para nuestra fundación”.

Cabe recordar que este tipo de intervenciones se retomaron luego de la firma de un convenio entre el Ministerio de Salud de la Nación y los Centros Tratantes Recategorizados en el marco de la Red Federal de Atención de las Cardiopatías Congénitas, mediante el cual se acordó reincorporar al hospital Alassia y transferir $4,7 millones para la realización de los procedimientos, por parte de la cartera sanitaria nacional.

El hospital Alassia es uno de los 15 establecimientos, de 8 provincias argentinas, que se encuentra inscripto en el programa. Esto permitió reducir un 82,95% los pacientes que están en lista de espera para recibir el tratamiento, se garantiza una mejor atención, y se evitan los traslados hacia Rosario o Buenos Aires.