Rodolfo Di Pollina: "Si Vecchio cree que necesita un descanso, lo vamos a bancar"

En Central, la declaración en redes sociales de Emiliano Vecchio desviaron el foco de la derrota ante Boca: el capitán deslizó que podría alejarse de las canchas o del propio club. "Hay que saber decir adiós", escribió en Instagram con una foto suya y explotaron todo tipo de interpretaciones.

El presidente canalla Rodolfo Di Pollina se refirió al respecto en Zapping Sport y dio a entender que el 10 canalla podría pedirse un descanso. "Hay que respaldarlo como persona y entender que se puede sentir superado porque ama al club. Estoy confiado que hay que esperar que descanse un poco y vuelva a las canchas, que lo necesitamos; o esperar lo que él decida, porque siempre lo vamos a respaldar", tiró.

"Estuve charlando con él y el representante. Hay que entenderlo en base a lo que significa Central, su personalidad y a ser el capitán del equipo. Ver cómo ama al club y cómo se hace cargo de muchas situaciones. Viviendo lo del otro día, tomándose responsabilidades de más, somos seres humanos y podemos sentirnos superados", destacó el mandamás auriazul.

Di Pollina confesó que encuentra similitudes con algo que siempre le decía Eduardo Coudet: "Me pasaba con el Chacho, él aseguraba que dirigir Central le costaba el doble porque está atravesado por la pasión y el amor, y sufría mucho más. Por eso me decía que no podía durar tanto. Acá hay que saber manejar la cabeza, que la pasión juegue a favor, pero el capitán necesita algo de descanso y hay que tomarlo como algo normal".

"Nosotros siempre lo vamos a bancar como persona porque lo aprendimos a conocer. Va a tener todo el apoyo del club y creo que va a descansar un poco, se va a tomar un tiempo y volver. Y queda esperar, entender y respaldar", concluyó.

