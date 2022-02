Cabañeros de la Costa calificaron la temporada como "exitosa"

A un mes de la finalización del verano, los sectores afines al turismo empiezan a generar los balances de la temporada. La Costa santafesina, se ha convertido en una opción claramente válida a la hora de elegir un lugar para descansar.

"Se está trabajando bien. No es un verano que vamos hablar del 100% pero es una temporada exitosa. El turismo nunca generó un foco de contagio", explicó Jorge Unamuno, presidente de la Asociación Cabañeros de la Costa en el programa "Todo al mediodía" que conduce Hugo Isaak por Cadena OH!

El referente del sector contó que "el promedio en la estadía es de 4 días y 3 noches. Es increíble que días de semana hubo ocupación plena y en los findes no era igual; toda la vida fue al revés. Estar hablando desde un lugar donde somos partícipes válidos dentro de la oferta turística argentina me parece muy valorado".

Además, Jorge Unamuno dijo que es un beneficio estar en la página https://vivisantafe.com/#!/hotel lo que "garantiza que cualquier emprendimiento inscripto verdaderamente está registrado, paga los impuestos, tiene sus seguros. Ésta web es una columna vertebral del turismo santafesino".

Con respecto a los cortes de energía en la Costa el cabañero dijo que no les satisface la premura que tienen desde la EPE y otras cooperativas para solucionar el conflicto. "En Cayastá, del sábado 20 horas hasta el domingo a las 11, no hubo luz y no trabajaron las cuadrillas", cuestionó.

Escuchar también la nota completa