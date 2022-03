Sergio Agüero irá a Qatar en 2022

Al Mundial voy a ir". Sergio Agüero ya lo había anticipado hace unos días en una entrevista exclusiva con TyC Sports y hoy su presencia en el sorteo para Qatar 2022 ya quedó confirmada. El Kun representará a la Selección Argentina junto a Claudio Tapia, el próximo 1 de abril en Doha, desde las 13.

La idea de Agüero, ex Barcelona, Manchester City, Atlético de Madrid e Independiente, es ser parte de la delegación para visitar y "descontracturar" al grupo tras asimilar que no iba a poder estar dentro de los 23 seleccionados por culpa de una arritmia que adelantó su retiro. Esto significa que no será parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni ni va a tener un rol fundamental en el armado del equipo.

Hace exactamente una semana, Agüero se reunió con Tapia en Ezeiza, recorrió el predio y saludó a los empleados que trabajan a diario en la casa de la Selección Argentina. "El Chiqui se portó muy bien con nosotros y él me pidió que nos juntemos. Lo que siempre le trasladé al Chiqui es que voy a estar con los chicos, voy a estar ahí, me llevo muy bien. Es para estar al lado de ellos y descontracturar", explicó el ex delantero.

Agüero estaba acostumbrado a compartir siempre habitación con Lionel Messi, su amigo inseparable, a quien conoció en la Sub-20 cuando el rosarino ya vivía en Barcelona. Pero si bien es prematuro, lo más probable es que en Qatar ya no haya dos camas.