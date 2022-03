Se realizó el Congreso Provincial de la Coalición Cívica Ari en Santa Fe

Este sábado se llevó a cabo en la Sociedad Rural de Santa Fe el Congreso Provincial de la Coalición Cívica Ari el cual contó con la destacada participación del presidente del partido y actual diputado nacional, Maximiliano Ferraro, la presidente del partido en la provincia de Santa Fe, Lucila Lehmann, el diputado provincial Sebastián Julierac Pinasco y el presidente del Congreso Provincial, Gerardo Colotti.

El cierre del Congreso partidario estuvo a cargo de la líder y fundadora del espacio político, Elisa "Lilita" Carrió, quien participó de modo virtual y destacó "nosotros estamos más allá de las especulaciones personales de los proyectos políticos". En cuanto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional expresó "el default significaba que cada argentino tuviera considerables pérdidas de sus ingresos. Y ni hablar del campo. Además nos quedábamos fuera del Banco Mundial, fuera del BID, fuera del mundo. Era mucho peor que en el 2001. Ahora hay que pelear la rebaja de impuestos y que no le suban impuestos al campo". En cuanto a los desafíos por delante, "Lilita" dijo que el principal es "agrandar la Coalición Cívica, y si tengo que ocupar un lugar, o disputar, lo voy a hacer".

"Nosotros siempre en la Coalición Cívica hemos apoyado a la sociedad que reclama. Eso es una parte fundamental en el retroceso de llegar a la República que queremos llegar. La verdadera solución de nuestros problemas van a estar cuando logremos conformar un Gobierno en la provincia y en la Nación, que en vez de pensar en sus propios intereses, piense en los intereses de la ciudadanía", subrayó el presidente del Congreso Provincial, Gerardo Colotti.

"Estoy muy contento con el crecimiento de nuestro partido en nuestra provincia y esperamos trabajar en la concreción de un nuevo contrato moral que sea la piedra fundamental de Juntos por el Cambio. Los invito a todos a construir una Coalición Cívica cada vez más fuerte, con cada referente de cada localidad y vamos a estar visitando cada departamento en el próximo mes", agregó el diputado provincial Sebastián Julierac Pinasco.

Por su parte, el presidente del partido a nivel nacional, Maximiliano Ferraro agradeció a todos los referentes partidarios y expresó "estamos con un Gobierno a la deriva, qué no tiene una hoja de ruta seria para solucionar los problemas que más le afectan a los argentinos, como la inflación, la pobreza y el déficit que nos impide crecer. El Decreto del presidente Fernández es inconstitucional, se arroga facultades que no tiene e insiste en viejas recetas que ya sabemos que no funcionan. El Gobierno pone otra vez el pie sobre la cabeza de los que intenta producir y generar valor para la Argentina".

Leer también: La Coalición Cívica ARI recuperó la banca en la Legislatura provincial

Previo al cierre de "Lilita" Carrió, la presidente de la Coalición Cívica en Santa Fe y ex diputada nacional, Lucila Lehmann expresó "queremos ser protagonistas en la provincia de Santa Fe. Estamos capacitados y además tenemos un valor agregado, que son nuestros principios, nuestra lucha por la transparencia y por la defensa de la moral. Hoy más que nunca, Argentina necesita a la provincia de Santa Fe y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Tenemos que seguir defendiendo los valores y al campo, que es el motor productivo de nuestro país. También seguir trabajando para que cada santafesino pueda vivir más seguro, recibir la educación que merece y vivir en la provincia más pujante de todo el país".

Finalizado el Congreso Provincial, se dio inicio a la presentación del Plan Hídrico Productivo y Vial para la provincia de Santa Fe, un plan de obras públicas que administra los recursos hídricos, pensado desde la producción y la optimización de la conectividad vial, a cargo del Ingeniero Roberto Porta, Lucila Lehmann y Sebastián Julierac Pinasco.