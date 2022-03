Gallardo: "Nuestra idea va a prevalecer más allá del resultado"

“La decepción de perder un partido que controlamos por muchos momentos. Faltó el gol, claramente. Se vio nuestra postura de jugar en campo rival, de taparles la salida. Fuimos un equipo peligroso en el primer tiempo, con buenas asociaciones y generamos jugadas muy claras de gol que no pudimos convertir”, expresó Marcelo Gallardo.

El entrenador agregó: “En el segundo tiempo salimos a jugar de la misma manera, el gol de ellos fue por un accidente nuestro y cambió el partido. No tuvimos la misma idea de seguir intentando nuestro juego, Boca se encontró con ese gol y le dio confianza para defenderse bien. El arquero de ellos respondió muy bien en todas las situaciones, lo hicimos figura”.

“Es demasiado premio el que se llevan, pero estos partidos son así. Los partidos se ganan con goles y no los pudimos hacer, Boca hizo el suyo a través de un error nuestro. Hoy nos pasó a nosotros. Yo defiendo a mis jugadores y más todavía en el error y cuando perdemos. Estas situaciones no me confunden, hay que seguir trabajando y mantener la calma”, explicó Gallardo.

El entrenador habló sobre cómo fue el desenlace del encuentro: “Nos faltó contundencia y eficacia. Entramos en una desprolijidad, aunque generamos varias situaciones claras. Desde el juego estoy tranquilo, porque seguimos mostrando que nuestra idea es la que va a prevalecer más allá del resultado. No se pierden las ideas ni el convencimiento”.

“No pudimos aprovechar nuestro mejor momento, no fuimos contundentes. A veces es injusto, pero hay que asimilarlo y seguir para adelante. En el fútbol todo el tiempo se cometen errores, hay que levantar la cabeza, trabajar y seguir adelante. Es la única forma. Eso les dije a mis jugadores”, continuó.