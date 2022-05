Claudio Corvalán: "No comparto la explicación de Tello"

En Unión persiste la bronca por la no intervención del VAR, en un claro agarrón a Claudio Corvalán de Carlos Soto en el primer tiempo, que podría haber cambiado el destino del partido, donde se jugaba la chance de llegar a la fecha final de la Copa de la Liga Profesional con chances de avanzar a la fase final.

Quien habló luego de la derrota de Unión ante Defensa fue justamente el capitán Claudio Corvalán quien expresó: "No me deja definir claro, porque después le pego claro, pero antes tengo el agarrón de la camiseta, y le pego mal, el criterio del árbitro estuvo equivocado. El árbitro y el VAR estuvieron mal, si están hablando que a los agarrones los van a cobrar por qué a este no lo cobran. Dicen que como seguí la jugada no es penal. Es el criterio de ellos contra lo que pasa en verdad, muchas veces hay agarrones que cobran penal, tienen ayuda y no la fue a revisar".

"Es una jugada que dice que desde el VAR le dieron el OK, pero él es el árbitro y la puede revisar, cómo no va a poder retrotraer la jugada y cobrar penal. No comparto la explicación, siento que nos vamos perjudicados, no me voy a poner en contra de los árbitros ni a llorar, pero para mí es penal. A la explicación me la dio en el segundo tiempo, en ese momento no me dio la explicación. Me dijo que la sujeción existió, pero como seguí la jugada no se cobra penal. No quiso cobrar el penal. Hay muchos penales que se cobraron con el VAR que fueron menor a ese agarrón, que sea justo para todos", continuó Claudio Corvalán sobre la polémica jugada del partido de Unión ante Defensa.

Y luego, Claudio Corvalán agregó: "Eso te da bronca, porque tienen la ayuda del VAR. ¿Cómo no la fue a ver si estaba en duda? No comparto ese criterio, no podemos volver el partido atrás, lo terminamos perdiendo, Defensa se encontró con los dos goles, pero ese penal podría haber cambiado el partido. Sigue siendo criterio del árbitro. Sujeción en el área dicen que es penal, después te agarran y no lo cobran. Ni siquiera paró el partido para verlo, no entiendo los criterios. El árbitro se puede equivocar, creo en la buena fe de los árbitros, pero cuando tienen la ayuda y no la utiliza, creo que no es el camino".

Luego, Claudio Corvalán hizo una análisis futbolístico de lo que dejó la Copa de la Liga de Unión, y dijo: "Tuvimos un bajón futbolístico, jugar cada dos o tres días, hay que tener más tacto con el jugador, los chicos de Defensa, los de Colón también. Jugar de esta manera es una locura, tuvimos un bajón anímico, pero hoy tuvimos respuestas, lo fuimos a buscar hasta el final, nos vamos con la sensación que lo pudimos haber empatado. Ahora tenemos que pensar en otra final que es el jueves, tenemos que pensar que dimos todo, eso es lo importante".

Fuente: UNO Santa Fe