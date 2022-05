"Qatar 2022 puede ser mi primer y último Mundial"

El Papu, de 34 años, se ilusiona con la Copa del Mundo y reconoció que disfruta de su presente en la Albiceleste, donde la chance le llegó avanzada su carrera: "Al principio, cuando te convocan, es como que uno rinde examen todo el tiempo. Y es normal, porque la Selección Argentina tiene un nivel altísimo. Pero hoy me siento más asentado dentro del grupo y no es fácil porque no estuve antes, me tocó llegar más de grande. Trato de vivirlo y disfrutarlo lo más que puedo, porque sabemos que esto tiene una fecha de vencimiento y no sabes cuándo puede ser la última competición o el último partido. Por la edad, este puede ser mi primer y último mundial".

En una entrevista con el canal IP, el Papu Gómez habló también del grupo que hay en la Selección Argentina y aseguró que la relación que se ve puertas afuera es tal cual lo que se vive puertas adentro del plantel. "Pasamos demasiado tiempo juntos, entre cuatro paredes porque no podemos salir a ningún lado. La convivencia, si en verdad no te llevas bien, cada uno está en su habitación y hace la suya. Hoy cambió un poco la generación, con el tema de los teléfonos, los iPad. Si no te llevás bien, es difícil que no se encierre cada uno en su lugar", afirmó.

Y agregó: "Acá eso es totalmente diferente. Estamos mucho tiempo tomando mate, charlando de todo: vamos a una pieza de a diez, de doce. Por eso cuando hablamos de 'grupo' no andamos vendiendo humo. Hay una unión espectacular y eso después se refleja en la cancha. Pasamos mucho tiempo adentro del predio con gente que nos vio crecer y eso hace que haya una confianza que quizás no se tiene ni con un familiar".

Papu Gómez y el vínculo de la Selección Argentina con la gente a través de las redes sociales

"La nueva generación se siente identificada con muchos de nosotros, el uso de las redes sociales, nosotros lo sabemos, sabemos que a la gente le gusta ese ida y vuelta, y también sabemos que los resultados acompañan y hoy gracias a Dios lo podemos hacer, quizás en otro momento no porque sabemos que el argentino es exigente. Hoy lo disfrutamos haciéndolo, sabemos que lo podemos hacer y está bueno acercarnos a la gente y que puedan ver qué hacemos en una concentración o cómo vivimos una victoria", analizó.