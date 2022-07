Supermercadistas denunciaron aumentos en las listas de hasta el diez por ciento

La creciente inflación sostenida en el último tiempo se aceleró tras la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía. En ese sentido, los supermercadistas recibieron esta semana listas con aumentos en la mayoría de los productos. El incremento en los precios rondan el diez por ciento y se puntualizaron en aquellos de higiene y perfumería, que son los que están más atados al tipo de cambio.

Similar situación se repitió en otros sectores de la economía, con algunos comercios que prefirieron no vender a la espera de una mayor claridad, como el caso del área vinculada al aceite y la harina.

"El anuncio de la nueva ministra de Economía trajo algo de serenidad a un mercado con un alto grado de incertidumbre y elevado sistema cambiario. Esto generó una especie de feriado comercial el día lunes, donde estábamos con poca transacción de productos. No había lista de precios y había anuncios de un fuerte aumento en la lista de precios de algunos proveedores. Lo que pasaba también es que algunos proveedores, más cautos por la situación, no emitían lista de precios. Todos estábamos esperando al martes por algún tipo de anuncios en cuanto a cuáles eran los productos que iban a aumentar, que finalmente fueron aquellos atados a la materia prima que tenía que ver con commodities, tanto harina y aceite", explicó Juan López Raidó, representante de la Cámara de Supermercados de Rosario, al aire de Cadena OH!.

"Los otros productos fueron mermando ese grado de inflación que el dólar estaba generando. Estamos tratando de recibir esta nueva lista de precios acorde a un programa más sereno y con un grado más de previsibilidad de la situación", sostuvo Raidó.

Por otro lado, aseveró que en ningún momento existió faltante de productos en la provincia, sino más bien, se trató de una “idea que se quiso instalar pero que no pasó. El lunes lo que hubo fue un feriado comercial por la inestabilidad y la incertidumbre que generó la designación de un nuevo ministro de Economía. A partir del martes ya se empezó a acomodar la situación con la entrega de productos con algunos aumentos donde uno visualiza cómo se va moviendo todo lo que tiene que ver con el sistema cambiario del dólar".

Como representante del sector supermercadista, Raidó aseguró que el aumento sostenido de precios no afecta solo a los consumidores, sino también al pequeño comerciante, “porque no podemos trasladar precios a los productos de manera directa dado que las ventas se caerían como se vienen cayendo. La mayoría de los socios de nuestra cámara son empresarios locales y regionales de segunda o tercera generación que han apostado en invertir en la ciudad y eso también hay que resguardar y destacar”, cerró.

Escuchar también la nota completa: