Batakis define su equipo y ya suenan algunos nombres

Tras embarcar en una ardua misión al frente del Ministerio de Economía, Silvina Batakis define el gabinete que la acompañará y se estima que en las próximas horas lo anunciará oficialmente.

A más de dos días de su nombramiento, la jefa del Palacio de Hacienda maneja con hermetismo los nombres de quiénes serán los nuevos funcionarios del equipo económico, que debe consensuar con el presidente Alberto Fernández. La flamante ministra aseguró que había obtenido pleno respaldo de la vicepresidenta Cristina Fernández para elegir a sus colaboradores.

El foco está puesto en las Secretarías clave del Ministerio, como son las de Política Económica, Finanzas y Hacienda; la secretaría de Energía, por el momento, continuará en manos de Darío Martínez, un funcionario que responde a Cristina Kirchner.

Según trascendió, en el cargo de secretario de Política Económica (viceministro de Economía) desembarcaría Martín Di Bella, un economista que fue director ejecutivo de la Agencia de Recaudación ARBA durante la gestión de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Desde octubre de 2021, Di Bella es Secretario Administrativo del Senado bonaerense, cargo que asumió en reemplazo de Roberto Feletti, cuando éste fue nombrado al frente de la Secretaría de Comercio Interior.

En tanto, Juan Manuel Pignocco, ex senador provincial y amigo de Batakis, asumiría como jefe de Gabinete de la ministra.

Otro economista que también formaría parte del equipo económico es el platense Martín Pollera, que acompañaba a Batakis en el Ministerio del Interior como subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional del Ministerio del Interior.

Otra funcionaria de ese Ministerio pasaría a la órbita de Economía: es Karina Angeletti, economista y docente de la Universidad de La Plata, que hasta el momento se desempeña como coordinadora ejecutiva del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional de la cartera que conduce Eduardo De Pedro.

A pocas horas de asumir, Batakis brindó algunas definiciones sobre cómo será su gestión: aseguró que es necesario "equilibrar" las cuentas públicas, descartó una devaluación y garantizó que el acuerdo con el FMI se va a cumplir.

También consideró que los controles de precios, por sí solos, no pueden reducir el elevado nivel de inflación que sufre el país. La ministra dijo sobre el dólar que el tipo de cambio multilateral "está en los niveles que tiene que estar", a la vez que agregó: "No podemos perder competitividad. Necesitamos que los exportadores vendan más y que no estén especulando con lo que puede pasar el mes que viene".

