Empresarios rosarinos aún esperan medidas económicas "de fondo"

Tras la asunción de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía, el fuerte rally del dólar y la fuerte caída de los bonos en pesos parece haber llegado a un “impasse”. Con un futuro aún incierto, desde la Asociación Empresaria de Rosario, esperan "algunas medidas de fondo que otorgue más certidumbre" al mercado y tuerza el rumbo de la política económica.

"Los mercados todavía no terminan de acomodarse, algunos especulan, los que pueden hacerlo, para ver dónde se asienta el dólar, porque por más que discutamos que el dólar oficial tiene un valor diferencial, casi todo se rige a la luz de lo que el paralelo va marcando. Si bien llevó un poco más de tranquilidad algunas expresiones de la ministra, no terminamos de cerrar todo lo que necesitamos para darle la continuidad previsible a la acción comercial o productiva", sostuvo Ricardo Diab, presidente de la Asociación.

Desde el sector empresarial indicaron que la primera necesidad de los comerciantes es "vender", por lo que desestimaron maniobras especulativas respecto a la no comercialización de mercaderías: "No todos se pueden dar el lujo de guardar sus productos y esperar a ver qué pasa más adelante, por lo cual trabajan con un aproximado y hasta dónde el público se lo permite, pero no tienen la certeza de cuál será el precio definitivo. De todos modos vemos disparidad de valores de acuerdo al barrio, a la posibilidad y la necesidad, por lo cual la incertidumbre sigue, tal vez con algún aditamento en beneficio en cuanto a tranquilizar algunas cuestiones de devaluación y segmentación de las tarifas. Desde el Estado trataron de hacer sus deberes, pero profundidad y medidas concretas todavía las estamos esperando”, aseveró Diab.

En esta misma línea, añadió que, como suele suceder durante los primeros momentos de cambios ministeriales, "estamos todos a la expectativa de algo fuerte y todavía eso no ocurrió. Tal vez se esté dando segmentado, sabíamos que en la primera semana es de acomodamiento, vende el que necesita vender o quiere cuidar sus clientes. Como las pymes nuestras necesitan vender día a día, hay diferencial de precios entre un lugar y otro porque es hasta dónde se anima a entregar su mercadería que es su capital de trabajo”.

"Lo que nos falta es que no tenemos cerrado la película completa de cómo será la economía y qué se tiene pensado de aquí hasta el final de este gobierno, eso nos está faltando", agregó.

