Fernando Espinoza: "El jueves me juego parte de mi carrera a futuro"

Sobre cierto favoritismo para uno o para otro aclaró “Voy a dirigir al equipo A contra el equipo B, en donde yo también juego un papel importante que es mi trabajo. Yo también me juego mi semestre, tengo hijos y familia y es mi fuente de laburo, vivo del arbitraje. Por ahí se cree mucho en las estadísticas, si ganaste o perdiste, pero creo que el árbitro imparte justicia, puede tener errores o no pero es parte del reglamento. En un partido tan importante, donde dos instituciones se juegan el torneo, cuando suena el silbato se terminan las estadísticas y la previa de lo que se dice no tiene sentido”.

“Recién ahora uno empieza a palpitar y a concentrarse. La designación había salido el jueves y el viernes había estado en Sarmiento, es decir que había tenido fecha el fin de semana, por eso ahora sí tengo la cabeza puesta en el clásico, en programarlo, pensarlo y en planificarlo, así que tengo todas las energías puestas en el jueves para que sea un buen espectáculo deportivo” expresó Fernando Espinoza.

El juez charló con uno de los árbitros que ya vivió esa experiencia “Hablé con Andrés (Merlos) que es el cuarto árbitro, tengo todo armado lo que es el grupo, estamos en contacto entre todos, almorcé con él el fin de semana en Buenos Aires y hablamos bastante. Me dijo que por más que hablemos cada partido es único y hay que esperar el pitazo inicial para ver cómo se da todo”.

En diálogo con “Una buena tarde” por “Del Plata Rosario” se refirió a lo que será la primera experiencia de la tecnología en el choque más importante de Rosario “Sabíamos que es el primero con el sistema VAR, también sabemos que está funcionando bien, más allá de lo que se dice y todos nos estamos adaptando, tanto periodistas, jugadores, árbitros, dirigentes e hinchas. La tecnología llegó para quedarse, claro que sigue manejada por personas, en este caso árbitros con jugadas de interpretación, eso nos mantiene tranquilo”.

No quiere dejar de disfrutar lo que le pasa “Hay que tomarlo de una manera hermosa, especial, pocos árbitros en el mundo pueden dirigir un clásico de Rosario que es uno de los más importantes del interior del país, tengo la suerte de poder estar, hay que ser consciente que no cualquiera lo dirige. Hay que saber donde estás, ver los colores, no importa quien es el local porque después hay noventa minutos muy complicados”.

Fuente: Actualizate