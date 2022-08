Moreno: "Ojo con llevar la gente a la calle y después no saber que hacer"

La fiscalía que interviene en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre el 2003 y el 2015 pidió este lunes que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y que se la inhabilite de por vida para ejercer cargos públicos.

Tras el pedido, se generó una importante concentración frente al domicilio de la ex presidenta que congregó a quienes la apoyan, y también a quienes celebraron la solicitud del fiscal. Lo mismo sucedió en las redes sociales con consignas que llaman a estar "Todos con Cristina" o con lemas como "Justicia o Corrupción".

En ese marco, el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, advirtió que "tenemos que ser muy cautos en estos temas. Estamos en estado de derecho, habrá jueces, periodistas, economistas, que no cumplen muy bien con su trabajo. El estado de violencia es muy delicado, cuidado con genera un estadío de rebelión".

"Hay que tener mucha tranquilidad en este momento, ojo con llevar la gente a la calle y después no saber que hacer. Lo digo para todos, guarda con quienes no son conscientes de lo que hablan y lo que generan", agregó en diálogo exclusivo con Cadena OH.

Además, el ex funcionario recordó que "ésta es la opinión de un fiscal. Después estará el tribunal, luego vendrán otros tribunales, y finalmente veremos como esto decanta".

"Lo que pone en cuestión la gobernabilidad del sistema es el error de diagnóstico del gobierno. Cuando Massa habló, metió la pata. Las decisiones que está tomando son horribles y sus consecuencias serán catastróficas, hay un gobierno peor que el de Macri", finalizó Moreno.

Escuchar también la nota completa: