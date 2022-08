Wanda Original: de no querer ir al casting y ser jurado de Canta Conmigo Ahora

“Te quiero allá arriba, como jurado un día”, le propuso hace dos semanas Marcelo Tinelli a Wanda Original, una joven de Carmen de Patagones luego de ella no quedara entre los finalistas de Canta Conmigo Ahora. Apenas lo escuchó, ella supo que pronto estaría entre los “cien”, nunca dudó de la palabra del conductor. Sabía que si él se lo dijo, cumpliría.

“Es muy loco pero estoy muy agradecida porque tuve la oportunidad gracias a Dios y a Marcelo que me dio la chance de estar cantando en el escenario y ahora dando una devolución en el jurado. No imaginé estar en estas instancias. Agradecida sabiendo que Marcelo es una persona bondadosa”, dijo a Teleshow al terminar el programa en el que debutó en el estrado.

Uno de los desafíos más difíciles es saber cuándo apretar el botón para cantar con el concursante. No quiere ser Locho (que aprieta siempre) ni Ale Paker (que no lo hace nunca), se comparó en chiste.

Oriunda de Carmen de Patagones, la joven de 23 años vive desde hace cuatro en la ciudad de Buenos Aires. Los primeros tiempos en “la jungla de cemento” no fueron fáciles: “Vine para conseguir trabajo y dedicarme a la música, que es lo que me hace feliz. Mi primer estadía acá fue en la casa de un amigo, Alejo, que se portó muy bien y me dio la oportunidad. Yo era rebelde y no valoraba algunas cosas. Él me ayudo, me dio un plato de comida todos los días, techo, fui al shopping a buscar trabajo y empecé como vendedora en un local de ropa”.

Así, con la ayuda de su amigo y su trabajo empezó a hacer sus producciones musicales. “De a poco se abrían puertas y a la espera”, dijo quien por estos días sacará un nuevo tema, que también hizo de manera independiente. La canción se llamará “Tokio”, en honor a la ciudad que quiere conocer y como ella lo dijo, es una forma de “jugar con la ley de atracción”.

Siempre cantó, pero desde los diez años estudia para perfeccionarse en la materia. Más allá de lo aprendido, la sangre tira. Su abuela cantaba tangos y su hermano, es también artista, pero con el pincel. Su primer trabajo fue en una tienda de ropa en Viedma, iba y venía en lancha, y cada peso que ganaba, lo guardaba en su bolsito de maquillajes. Cuando juntó algo de dinero, fue con su mamá a hacer su primera producción.

Su mamá aparece mencionada en varios pasajes de la entrevista. Aunque ya no viven juntas y las separan más de 900 kilómetros, ella siempre está. Aunque sabe donde vive, a su padre biológico no lo conoce: “Mi mamá siempre se hizo cargo de mi es mí y no faltó comida, ni cariño. En cuanto a lo musical, aunque no canta, mi vieja es re del palo, es super rockera, buena onda y me ayuda sin pedir anda a cambio”.

Esta semana Wanda estará entre los cien jurados del Canta Conmigo Ahora. Sobre qué pasará más adelante, aún no se sabe: “Me dijeron que iba a depender también de cómo me sintiera. Ahora quiero seguir es un lindo lugar y lo aprecio, porque estuve abajo cantando y vi las dos caras del concurso”. Además, destacó el espíritu de camaradería que hay entre compañeros.

No está entre los finalistas del reality, pero los sueños igual se cumplen y pasar por el programa es transitar un camino lleno de puertas que se abren. Su meta: “Me encantaría tener a alguien que me produzca y yo solo pensar en lo musical. Hasta ahora estaba trabajando haciendo otras cosas con la música”.

