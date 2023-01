Desgarrador testimonio de la madre de Fernando Báez Sosa

En la segunda jornada de alegatos del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, Gabriela Sosa, mamá de la joven víctima, habló frente a los presentes en el tribunal de Dolores.

"Nunca pensé que estaría en este lugar, siempre pensé que mi hijo se recibiría, cómo el defendería a la gente", dijo sobre el joven estudiante de abogacía asesinado.

"Nunca pensé presenciar el asesinato de mi hijo. Me costo muchísimo estar en este lugar. Cargamos la valija para venir, nunca me atreví a mirar los videos y acá los vi miles de veces. Me costó horrores ver cómo asesinaron a mi hijo, es una angustia impresionante", dijo.

Leer también: Burlando: "A los jueces no les va a temblar el pulso para condenar a estos ocho asesinos"

"Cómo mi hijo levantaba su mano pidiendo piedad. Tenía la sensación de tirarme sobre él. Daría mi vida por mi hijo, un chico bueno decente", añadió. Además, recordó que siempre le decía que "si había una pelea pida ayuda y que no se meta", a lo que Fernando respondía: "No creo en la maldad".

"Quiero que paguen lo que le hicieron. No le tuvieron piedad para nada, sólo deseo justicia", cerró.