Santa Fe no adherirá al tope impuesto por Nación para las cuotas de colegios

Luego del anuncio realizado por el ministro de Economía, Sergio Massa, en relación con el tope al aumento de cuotas en colegios privados del país –rubro que fue incluido en el Programa Precios Justos– Santa Fe anticipó que no adherirá al mismo, sino que seguirá en curso la normativa vigente en la provincia.

En su anuncio, Massa destacó que el acuerdo incluye una canasta escolar para el inicio de clases y un criterio único para el aumento de cuotas de colegios privados con un sendero de 3,5% mensual hasta el 30 de junio.

"No es que no adherimos a Precios Cuidados, sino que el espíritu de esa iniciativa es tener una certidumbre de los precios, cosa que en Santa Fe ya tenemos. Nosotros venimos con esa certidumbre desde hace 20 años con la disposición 018 del año 2003 que da certeza para todos los que integramos las escuelas públicas de gestión privada. No es que estamos en contra del acuerdo nacional, sino que tenemos nuestra propia pauta. Nosotros tenemos un tope y una certidumbre de los aranceles que dan previsibilidad", explicó Fabucci.

Para calcular el tope de las cuotas en las escuelas privadas de Santa Fe, según la normativa actual, se toma el salario inicial de un maestro y el porcentaje de subsidio estatal que recibe cada institución. La decisión tomada en Santa Fe tiene un antecedente en Córdoba donde el titular de la cartera educativa, Walter Grahovac, confirmó que ese distrito no adherirá a la propuesta de Nación y mantendrá su sistema de cálculo de topes para resguardar la previsibilidad. En Santa Fe hay 850 escuelas de gestión privada donde estudian unos 250 mil alumnos. Desde 2003 las cuotas de los colegios privados están reguladas por una disposición ministerial (018) que establece topes en los montos de los aranceles en base al salario inicial docente y el porcentaje de subsidios estatales que recibe cada institución. En base a la última actualización salarial docente, se toma como referencia una remuneración inicial de grado de 166.000 pesos. Y los aranceles, de acuerdo al porcentaje de subsidio recibido, van de los 8.332 hasta los 37.493 pesos. Se calcula que de estas 850 escuelas de gestión privada que funcionan en toda la provincia de Santa Fe, el 80% percibe ciento por ciento de subsidio provincial para su funcionamiento. Y allí operaría el tope actual de 8.332 pesos que además es de carácter voluntario y no obligatorio para los padres. Otras cien reciben 80 por ciento de subsidio y tendrían un tope actual de casi 15 mil pesos y son contadas las instituciones que reciben 40 por ciento de subsidio y tienen tope de algo más de 37 mil. También en la provincia hay escuelas privadas que no reciben ningún aporte estatal y por lo tanto no se les puede imponer un techo a la hora de cobrar aranceles.

