Primera reunión de la mesa política del Frente de Todos: quiénes participarán

La mesa del Frente de Todos (FdT), convocada por convocada por el presidente Alberto Fernández para este jueves a las 19 horas en la sede del Partido Justicialista nacional, toma forma a pocas horas de su inicio.

El albertismo contará con la representación del flamante jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos. El ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, y el diputado Eduardo Valdez también acompañarán a Fernández. Se trata de dos pilares del mandatario desde que llegó a la Casa Rosada en 2019.

La figura de Olmos no es una más porque oficia de articulador con las demás vertientes que componen la coalición oficialista. Por su parte, el kirchnerismo tendrá como cara visible al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, el alfil del Instituto Patria en Balcarce 50, según publicó la Agencia de Noticias Argentinas.

Las diferencias entre el jefe de Estado y el referente de La Cámpora habían empezado a profundizarse en 2021, cuando el funcionario había encabezado la catarata de presentaciones de renuncias de funcionarios alineados con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, tras la derrota en las elecciones primarias de aquel año.

Este año la relación pareció terminar de romperse debido a un off the record difundido desde el entorno de De Pedro, en el que acusaban a Fernández de "no tener códigos" por no haberlo sumado a un encuentro realizado con organismos de derechos humanos en el marco de la visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" Da Silva.