Rubén Rezola volverá a competir y apuntará a los Juegos Olímpicos 2024

El deportista santafesino Rubén Rezola confirmó a Cadena OH! la gran noticia de que se lanzará a competir para poder llegar a sus cuartos Juegos Olímpicos en 2024.

"Generalmente uno, cuando está en la vorágine de la competencia, no toma dimensión de lo que logró. El año pasado tuve un parate, me di cuenta que llegué a donde quería llegar, después del nacimiento de mi hija Clara hace tres meses, decidí ir por otro juego Olímpico más. No sólo eso, sino también todo el recorrido, el camino, volver a clasificar, estar en el equipo", comentó al aire con Hugo Isaak.

"Estoy entrenando encerrado hace unos cuatro meses. Compito este viernes y sábado por el Selectivo Nacional, en General Villegas. Tengo la cabeza de ir poco a poco, si bien competía en los 500 metros, fue hace mucho. Tuve que tomar la decisión de enfrentar el desafío, es una distancia en la que que no remaba hace casi 10 años. También debería mudarme a Buenos Aires de nuevo... Así que bueno, es un primer desafío esta primera instancia, para ver cómo estoy parado, cómo entrené, y volver a integrar el equipo nacional. Me gustaría estar a la altura de llegar a los Panamericanos de este año y lograr la clasificación olímpica", explicó.

En este sentido, Rezola afirmó que está "dispuesto" al desafío porque cuenta con el apoyo "incondicional" de su familia de quienes siempre lo acompañan. "Estoy con mi nena, mi esposa, son personas muy importantes para mí y hay que tratar de tomar fuerzas y apuntar al objetivo a todo lo que uno a veces por elección tiene que dejar de lado".

Por último, expicó que el Selectivo Nacional es individual, las competencias internacionales ya son de dos o de a cuatro. "Por ahora, lo que más conozco es doble, podría apuntar a eso. Pero si me necesitan en el bote de cuatro, con todo gusto también".

Escuchar también audio completo: