Se viene la 6° Fiesta de la Cumbia: "Es muy importante mostrar nuestra cultura", afirmó Coty Hernández

El artista Coty Hernández se prepara, junto a gran cantidad de colegas, para vivir la sexta edición de la Fiesta de la Cumbia este fin de semana. Junto a Karina, cerrará la noche del viernes.

"Es increíble lo que estoy viviendo, todos los días es un comienzo. Es una gran carrera la que vengo haciendo, y ahora con este 'No te vas', hice pico de rating en el Canal 12 de Córdoba, no lo puedo creer. A la noche estuve en Carlos Paz, con el teatro llenísimo. Ya había terminado la temporada, fue una prueba de fuego para mí, pero salió todo espectacular. Incluso me pidieron una fecha para las vacaciones de julio y para la próxima temporada", comentó el entrevistado para Cadena OH!

"Estoy contento porque se vuelve a hacer la Fiesta de la Cumbia, mostrar nuestra cultura en el país y el mundo es muy importante. Todos los colegas están contentos de tener este evento. Tengo la suerte y felicidad de poder cerrar la noche del día viernes con un espectáculo increíble, se viene una gran sorpresa", remarcó.

"Tuve la suerte de hacer en cada edición una apuesta distinta. Esta edición creo que va a ser la mejor de toda mi vida, es algo muy fuerte lo que estamos preparando y vamos a realizar el viernes. No se la pueden perder, ninguna noche en realidad, hay grandes artistas, va a ser una fiesta. Cada show de Coty tiene un mensaje, el mensaje de este viernes va a ser el mejor de todos. Lo tienen que ver", dijo por último.

Escuchar audio completo: