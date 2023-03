Perotti repudió los dichos de Aníbal Fernández y pidió más fuerzas federales

El gobernador Omar Perotti encabezó este jueves, en Rosario, un nuevo encuentro de la Junta Provincial De Seguridad, que reunió a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. “Se trata de una reunión ya programada con integrantes de las cámaras de Diputados y Senadores, con el Ministerio Público de la Acusación, la Corte Suprema de Justicia e integrantes del Observatorio de Víctimas, es decir, los familiares”, destacó.

En ese marco, explicó que los miembros de la Junta acordaron abordar un “trabajo común, desde las posiciones de cada una de las fuerzas políticas, con las diferencias que hay, pero sabiendo que tenemos coincidencias para subir el marco de actuaciones”. Asimismo, el primer mandatario enumeró proyectos legislativos que deben tratarse, “desde la Ley de Emergencia hasta proyectos que mejoran las posibilidades de prevención en las instancias delictivas”.

A continuación, se refirió a la necesidad de mayor presencia federal en la provincia, “no solo de efectivos, sino también de logística, de equipamiento, de vehículos, de recursos, para poder tener una dinámica de acción en el territorio acorde a las expectativas del movimiento de las Fuerzas Federales”.

"Rechazamos las expresiones del ministro de Seguridad. Repudio total a esas expresiones", se quejó el gobernador de Santa Fe, luego que el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, afirmara: "Los narcos han ganado Rosario".

Al ser consultado sobre si debía renunciar Aníbal Fernández, algo que fue reclamado por la oposición, Perotti sostuvo: "El Presidente es quien nombra y remueve a sus colaboradores, no es una valoración nuestra, sí es mi deber como gobernador expresar cuando no estoy de acuerdo, y en eso sí no estoy de acuerdo".

“Presencia federal es poder contar con una estructura de la Justicia Federal que deja atrás los más de 30 y tantos años siendo la misma para enfrentar una realidad que cambió y un delito que creció, fundamentalmente de la mano del narcotráfico y del lavado de activos”.

En ese sentido, Perotti destacó: “Queremos que tenga pronto tratamiento un proyecto de ley que presentaron todos los diputados nacionales por Santa Fe, para darle una nueva estructura a la Justicia Federal en la provincia”.

“A esto se suma la materialización de un trabajo común en la constitución de un comité de expertos en el tema de seguridad que aportarán cada una de las fuerzas políticas y las universidades. En la pandemia, hemos trabajado exitosamente con un comité de expertos en salud, una experiencia que vamos a repetir, incorporando técnicos en el tema de seguridad”.