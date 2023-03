Ángel de Brito liquidó a Soledad Aquino y defendió su programa

Ángel de Brito lanzó filosos comentarios sobre Soledad Aquino en LAM (América TV), luego de ver un tape de Entrometidos en la Tarde (Net TV) en el que la ex de Marcelo Tinelli tildaba a su ciclo de ser un "programa de chismerío".

"A mí me parece grasa el flequillito de Soledad Aquino, como que quedó ya... Pero es una opinión".

El periodista y las panelistas llegaron la conclusión de que Aquino los había tratado de grasa por su trabajo, por lo cual, Ángel comentó con ironía: "A mí me parece grasa el flequillito de Soledad Aquino, como que quedó ya... Pero es una opinión".

Asimismo, minutos más tarde y sin nombrar a Soledad, pero dentro del mismo debate, De Brito comentó filoso: "Toda la vida le dijeron grasa y con toda esa grasada que hacía Tinelli, alimentó a un montón de familia. Sigue alimentando y alimentando gente...".

"Yo me río, con las barbaridades que dice todo el mundo, ¿me voy a espantar porque me digan grasa? Grasa es no trabajar, es opinión, si te mantienen toda la vida, a mí me parece grasa", concluyó De Brito.

Soledad Aquino liquidó a LAM (América TV) en Entrometidos en la Tarde (Net TV), luego de que Candelaria Tinelli hiciera polémicas confesiones sobre la mala relación que tenía con Guillermina Valdés mientras estuvo con su padre.

"no me gusta mucho verla ahí. En un programa de chismerío, Cande es muy fina, no me gusta verla ahí"

La madre de las hijas mayores de Marcelo Tinelli fue consultada por el periodista Carlos Monti sobre su pensamiento acerca de lo que había dicho su hija en el ciclo de Ángel de Brito sobre Valdés, ante lo cual Soledad expresó: "La verdad es que no lo esperaba. Recién corté con Marcelo de un audio y opinamos lo mismo: Cande es Cande, es grande. Es lo que sintió con Guillermina, yo lo sabía de antes".

Asimismo, Aquino no dejó de cuestionar al programa: "Igual no me gusta mucho verla ahí. En un programa de chismerío, Cande es muy fina, no me gusta verla ahí y se lo expresé hoy. Perdón, no desmerezco a nadie, pero me parece como demasiado". La ex de Tinelli manifestó que le gustaría ver a su hija en otro tipo de plataformas o en otras actividades: "Me encantaría que vuelva a la música, pero ese programa no sé si me copa tanto para vos, vos no sos chusma como yo, no te importa la vida de alguien, no te importa Gran Hermano".

Fuente: Exitoina