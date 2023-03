Dante Ortega enfrentó la polémica con Cande Tinelli: "Tenemos un hermano en común, yo los respeto"

A una semana de las explosivas declaraciones de Cande Tinelli sobre su mala relación con Guillermina Valdés, Dante Ortega enfrentó el tema en un vivo que hizo en Instagram.

Anteriormente, el hijo de Guillermina y Sebastián Ortega se había limitado a hacer un breve posteo, contestándole a la hija de Marcelo Tinelli, quien también había deslizado que él y sus hermanas no habían sido agradecidos ante la generosidad de Marcelo.

"No suelo meterme en cosas mediáticas, solo quería responder que jamás hablaría mal de ningún hermano de Lorenzo", escribió Dante.

Con las internas aún calientes en la escena mediática, el hijo de Guillermina habló con mayor contundencia en su red social.

"Yo no me llevo mal con nadie. Después, si otras personas se quieren llevar mal conmigo, es un tema de cada uno. Yo, la mejor. Siempre buenas vibras", comunicó Dante.

Y continuó, serio: "No me gusta hacer oídos sordos, porque muchos me preguntan por este tema y quiero ser respetuoso, pero... Yo tengo la mejor con Marcelo, con los hijos. Tengo un gran respeto por ellos".

"Con los hijos de Marce tenemos un hermano en común y el respeto va a estar de mi lado… Está todo bien. No voy a hablar de nada de lo que se dijo porque no quiero seguir fomentando un conflicto que no vale la pena", puntualizó Dante Ortega, respondiendo, pero eludiendo el conflicto.

La versión de que Candelaria Tinelli y Guillermina Valdés no tenían un buen vínculo circuló con fuerza durante años. Ahora que Marcelo Tinelli y la mamá de su hermanito Lolo se separaron, Cande lo admitió sin vueltas.

"No teníamos buena relación, nunca conecté mucho con ella. Somos diferentes", arrancó la hija del conductor en LAM, siendo panelista invitada de la semana.

Luego, Cande se sinceró ante Ángel de Brito y disparó: "A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo. Si no veo bien a mi familia... Yo nunca conecté, es un tema de piel. Nunca nos caímos bien".

En ese momento, Nazarena Vélez le preguntó si sentía que Guillermina le había hecho mal a Marcelo, y Cande fue categórica: "Yo siento que un poco (de mal le hizo) sí. O sea, mi papá es una persona alegre que le encanta laburar y siento que dejó de hace muchas cosas en su relación por ella. Igual, no le echo la culpa a ella. Pero le fue cortando cositas...".

