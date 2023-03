El juez Lorenzini ya no está más a cargo del concurso de Vicentin

El juez Fabián Lorenzini resolvió correrse del manejo del expediente concursal de Vicentin, argumentando "violencia moral y en resguardo del decoro que exige la investidura del magistrado". En un escrito conocido este viernes, definió también remitir la causa al Juzgado Civil y Comercial de la 3ª Nominación de Reconquista.

"Considero indispensable formular mi excusación para continuar actuando como juez en este expediente, con fundamento en la violencia moral que me produce una solicitud de Juicio Político presentada ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, por parte de un representante de acreedores", indicó el magistrado, haciendo referencia a una denuncia realizada por el abogado Gustavo Feldman.

Feldman es representante de la querella en la causa penal que se sustancia en Rosario y que ya acumuló importantes acusaciones por estafa contra los representantes de Vicentin. En julio del 2022, presentó un pedido de jury contra Lorenzini, en las que pidió pidió verificar si incurrió en las causales de falta de cumplimiento de los deberes de su cargo.

Varios meses después de ingresado ese expediente en la Corte, el juez civil y comercial resolvió excusarse de continuar al frente del concurso: "No puedo soslayar la violencia moral que me genera dicho planteo, porque siento que me condiciona a la hora de continuar ejerciendo libremente la jurisdicción en este proceso tan relevante y complejo", indicó.

"Un pedido de juicio político -continuó Lorenzini- en las actuales circunstancias de alta sensibilidad, me expone en un grado que no me parece apropiado ni digno tolerar. Desde mi perspectiva, implica una agresión desmedida y me genera la necesidad de ponerme a disposición de quienes deben analizar aquel pedido, favoreciendo el pleno escrutinio de los fundamentos que pudiera esgrimir semejante planteo".

Luego de ofrecer un pedido de disculpas a los acreedores -"que aguardan pacientemente el trámite de este proceso"- y al personal de Vicentin -"el eslabón débil de la cadena"-, Lorenzini resolvió excusarse "a partir de este momento" y remitir la causa al Juzgado Civil y Comercial de la 3ª Nominación de Reconquista.

En su escrito, el juez realizó una defensa de su actuación a cargo del expediente, que se inició en febrero del 2020. "Intentamos administrar justicia en un proceso concursal de dimensiones nunca antes conocidas en la historia judicial de la Argentina", dijo, ejemplificando con números: planteó que el pasivo verificado equivale al 11,45% del presupuesto del gobierno provincial, así como también que la deuda concursal "hubiera permitido construir" 38 centros de salud.

"La búsqueda del bien común, la preservación de la empresa viable, el cuidado de las fuentes de trabajo, el trato digno hacia los acreedores y el respeto por su tiempo, la razonabilidad y prudencia, siempre fueron una aspiración en nuestras resoluciones", concluyó Lorenzini.