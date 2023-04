Los Canticuénticos se encuentran en Chile para dar comienzo a su gira internacional

El grupo de música infantil Canticuénticos se encuentra en Chile para dar comienzo a su gira internacional de 2023.

"Estamos muy felices los Canti por volver a este querido país vecino. Ahora estamos en Santiago, estamos por ir al teatro municipal de La Florida en las afueras de la ciudad, nunca habíamos estado ahí, vamos a estar tocando. En la noche vamos a Valparaiso en el aula magna de la Universidad Santamaría, un teatro muy lindo. El domingo tenemos dos toques en Santiago en el teatro Nescafé de Las Artes", explicó Ruth Hillar, integrante del grupo.

Las entradas agotadas y los pedidos de nuevas fechas empujan al grupo a disfrutar los días en el país vecino. "Esto nos viene pasando siempre, en Chile no es la primera vez, tenemos un público hermoso. Además, esta vez pudimos recorrer un poquito lo que es un plus hermoso, estuvimos en una de las tres casas de Pablo Neruda, recorrimos el Mercado Central también", comentó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

Ante la consulta por cambios en sus letras según el lugar que visitan, la entrevistada afirmó que "en general no hacemos cambios, nos parece muy lindo que estén nuestras particularidades de argentinos. Al público que no es argentino le gusta escuchar eso que es diferente. A veces introducimos pequeños cambios: en la canción A cocochito, siempre averiguamos cómo se dice en el lugar y lo usamos; por ejemplo, en Chile le dicen a caballito; también usamos algún nombre de los lugares que visitamos, pero no más que eso".

Los integrantes del grupo son nueve, los seis músicos del escenario, más el asistente de escenario, el productor general y el sonidista. El lunes ya vuelven a Argentina para prepararse e irse a México.

"Tenemos seis toques en diferentes lugares de ciudad de México, Guadalajara, San Luis Potosí y en Querétaro, son cuatro ciudades. Muy contentos porque es la primera vez que vamos a México, no conociamos. Todo viene súper bien: en el teatro de la ciudad vamos a tener que hacer tres conciertos en el día porque se agotaban las funciones y no había otros días. Nos organizamos con los horarios para no estar tan cansados, aunque con el entrenamiento que venimos teniendo no tenemos problemas en hacer tres funciones a ful con toda la energía".

Por último, la artista afirmó que "Más que sueños cumplidos todo esto son sorpresas, no era el objetivo del grupo llegar tan lejos. Pero a medidas que vamos caminando vemos que el horizonte sigue corriéndose más allá y tiene que ver con el público que nos manda mensajes y nos apoya. Siempre soñamos un poco más lejos, estamos planeado para ir a España el año que viene".

Escuchar también audio completo: