Villa Ocampo: siguen reclamando justicia por el camionero asesinado en Chaco

La muerte del camionero Fernando Iván Francovich continúa impune un mes después del hecho. El joven de 33 años, se encontraba en el interior de Chaco cuando sufrió un intento de robo y recibió tres disparos.

"Acá andamos como se puede, con las ganas y energía según el día, pero estamos de pie", comentó Mónica Cornialli, madre de la víctima.

"Lamentablemente seguimos con el pedido a gritos de justiciaa por el asesinato de Fernando Iván Fraconvich, que fue asesinado en el interior del Chaco el 21 de marzo. Fue en plena siesta, lo hizo por una banda de delincuentes, de asesinos, que actuó impunemente y que no les importó arrebatarle la vida a mi hijo".

Según la entrevistada, es una banda que lo venía haciendo con anterioridad, con hechos similares. Había denuncias, pero ninguno de los sectores que "deberían protegerlos" movió un dedo. "Por eso ahora a mi hijo lo tengo muerto".

Hay tres personas detenidas que son los que participaron de alguna manera, pero hay más personas prófugas, que están siendo buscadas. "Es gente malacostumbrada o está protegida. La gente está asustada, te llama por teléfono y pasa datos de que la policía y el intendente de Avía Terai están involucrados, que las denuncias no prosperan, que todos miran para otro lado. No creo que esta información no haya llegado al ministerio de Seguridad: la gente se convocó en Concepción de Bermejo, se le pidió al gobernador a recibir a familiares de Fernando. Se hicieron dos audiencias y se planteó que se iban a poner cabinas policiales y más luces, porque aca no hay señal, está todo horrible. Pero no cumplieron nada de lo que dijeron", replicó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Digo esto porque hay tres camionetas que lo persiguen a Fernando antes de asesinarlo, no son sólo seis personas. Mi hijo era transportistas desde hacía doce años, viajaba por todo el país, cumplía su trabajo responsablemente. Su papá y su abuelo también fueron transportistas. Él hizo sus estudios terciarios en Avellaneda, estudió administración en pymes; terminó sus tres años y se subió al camión. Yo responsabilizo a la gente que no hizo nada por el asesinato de mi hijo".

"Mucha gente se solidariza, te abraza y te da fuerzas para seguir. Yo tenía dos hijos, Fernando y Marlene. Esta situación no tiene que pasar en ningún punto del país, en ningún lado del país debería considerarse normal. No me puedo quedar tranquila, llorando en un rincón, por el resto de los argentinos no podemos dejar que el asesino triunfe y que la injusticia triunfe. Fernando se levantaba todos los días a trabajar, pagaba sus impuestos, era responsable. Y vienen estas personas con impunidad, la arrancan la vida y destrozan familias. Los transportistas están desprotegidos", dijo por último.

Escuchar también audio completo: