El santafesino Santiago Grassi volverá a competir en el alto nivel de la natación con Unión

El santafesino Santiago Grassi comenzó con su puesta a punto para volver a competir en el máximo nivel de la natación. El joven surgido de las piletas del Club Atlético Unión tiene en su mira el próximo torneo clasificatorio para los Juegos Panamericanos 2023.

Actualmente, el nadador de 27 años reside en Estados Unidos, y tras un año sin actividad deportiva volverá a la práctica acuática de cara a un año colmado de competencia.

En diálogo con el programa "Todo al mediodía", conducido por Hugo Isaak en Cadena OH!, Grassi contó su presente deportivo: “Actualmente estoy entrenando. Desde hace tres meses retomé y comencé las rutinas en agua hace dos meses. Todo lo que un deportista tiene que hacer para sentirse bien”.

En tanto, reveló cuáles es su próximo objetivo: “Estoy evaluando poder participar del Torneo Nacional, para clasificar al Panamericano que se realizará en Buenos Aires en el mes de julio. Pero en ese clasificatorio necesito marcas mínimas de un año. Pero cómo hace un y medio que no compito, tengo que encontrar un torneo en Estados Unidos para poder hacer mis marcas mínimas para ir al torneo”.

Por otra parte, el nadador abrió su corazón y reveló los motivos de la “pausa” en su carrera. “Mi postura el año pasado era alejarme de la actividad porque necesitaba aclarar varias cosas que me pasaban. Quería un descanso porque no me estaba divirtiendo en esta actividad tan demandante. Pero este año me di cuenta qué extrañaba nadar y extrañaba lo que era tener objetivos. Trabajar en mí y en todo lo que conlleva ser deportista. Ahora estoy volviendo a entrenar para estar activamente compitiendo”, relató.

Asimismo, señaló: “Ahora buscaré la excelente, no la exigencia. Tengo que ser lo mejor que puedo, y entender que hay días que se aprenden y otros que las cosas no salen bien”.

Por último, Grassi confirmó que se puso en contacto con Unión, la institución en dónde se formó y que ahora pretende representar en su próximo desafío. “Es mi sueño volver a competir para Unión y quiero hacerlo para el torneo de julio. Hace 5 años que no lo hago. Ellos hablaron con la Federación Santafesina, que le indicaron que debo revalidar mis marcas para inscribirme”, concluyó.

Escuchá también la entrevista completa: